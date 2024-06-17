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Російський дрон атакував цивільну автівку на Херсонщині — один загиблий

17 червня 2024 10:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Російський дрон атакував автомобіль на Херсонщині — загинув чоловік
Наслідки атаки дрона на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін, Telegram
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Сьогодні зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Російський дрон атакував цивільну автівку на Херсонщині — один загиблий - фото 1
Удар дрона-комікадзе по автівці на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін, Telegram

Подробиці атаки дрона на Херсонщині

За інформацією голови Херсонської ОВА, російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці. 

"Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Прокудін. 

Російський дрон атакував цивільну автівку на Херсонщині — один загиблий - фото 2
Допис Олександра Прокудіна в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області: було пошкоджено кілька будівель, обійшлося без жертв.

Також російські загарбники атакували Харківщину: є руйнації, серед постраждалих — дитина.

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові: за попередніми даними, армія РФ вдарила по місту КАБом

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