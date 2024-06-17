Російський дрон атакував автомобіль на Херсонщині — загинув чоловік

Наслідки атаки дрона на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін, Telegram

Сьогодні зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Удар дрона-комікадзе по автівці на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін, Telegram

Подробиці атаки дрона на Херсонщині

За інформацією голови Херсонської ОВА, російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці.

"Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Прокудін.

Допис Олександра Прокудіна в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області: було пошкоджено кілька будівель, обійшлося без жертв.

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