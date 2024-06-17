Російський дрон атакував автомобіль на Херсонщині — загинув чоловік

Російський дрон атакував цивільну автівку на Херсонщині — один загиблий
Сьогодні зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 17 червня.
Подробиці атаки дрона на Херсонщині
За інформацією голови Херсонської ОВА, російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці.
"Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Прокудін.
Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області: було пошкоджено кілька будівель, обійшлося без жертв.
Також російські загарбники атакували Харківщину: є руйнації, серед постраждалих — дитина.
Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові: за попередніми даними, армія РФ вдарила по місту КАБом.
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