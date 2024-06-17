Синєгубо розповів про обстріли Харківщини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

У неділю, 16 червня, російські загарбники завдали удару по Харкову та області. Внаслідок цього було завдано значних руйнувань. Також є постраждалі, серед них дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Удари ворога по Харківщині

У Харкові ворог завдав удару по дитячому табору. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджень зазнав один із корпусів. Інформація про постраждалих уточнюється.

17 червня о 02:30 обстрілу зазнала Борівська громада, село Борівська Андріївка. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди.

Також ворог вдарив по селу Піски Радьківські. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотии будинки, автівка швидкої. Постраждали три особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка.

В Ізюмському районі ворог завдав удару по селу Шийківка. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Через обстріл також було пошкоджено 8 приватних будинків у селі Дружелюбівка.

Наступальні дії ворога

На Харківському напрямку загарбники пʼять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбиті українськими воїнами. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються.

На Купʼянському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.

Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

Також з 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Нагадаємо, що ввечері 16 червня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові. За його словами, російські загарбники вдарили по місту КАБом. Це сталося під час загрози застосування авіаційних засобів ураження в області.

Також ми повідомляли, що нещодавно російські війська вдарили по селу в Ізюмському районі Харківської області, через що постраждало двоє мирних мешканців.