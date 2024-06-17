Синєгубо розповів про обстріли Харківщини

Вибухи на Харківщині — Синєгубов повідомив про постраждалу дитину
У неділю, 16 червня, російські загарбники завдали удару по Харкову та області. Внаслідок цього було завдано значних руйнувань. Також є постраждалі, серед них дитина.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удари ворога по Харківщині
У Харкові ворог завдав удару по дитячому табору. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджень зазнав один із корпусів. Інформація про постраждалих уточнюється.
17 червня о 02:30 обстрілу зазнала Борівська громада, село Борівська Андріївка. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди.
Також ворог вдарив по селу Піски Радьківські. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотии будинки, автівка швидкої. Постраждали три особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка.
В Ізюмському районі ворог завдав удару по селу Шийківка. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.
Через обстріл також було пошкоджено 8 приватних будинків у селі Дружелюбівка.
Наступальні дії ворога
На Харківському напрямку загарбники пʼять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбиті українськими воїнами. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються.
На Купʼянському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.
Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.
Також з 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
Нагадаємо, що ввечері 16 червня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові. За його словами, російські загарбники вдарили по місту КАБом. Це сталося під час загрози застосування авіаційних засобів ураження в області.
Також ми повідомляли, що нещодавно російські війська вдарили по селу в Ізюмському районі Харківської області, через що постраждало двоє мирних мешканців.
Читайте Новини.LIVE!