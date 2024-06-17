Синегубо рассказал об обстрелах Харьковщины

Взрывы в Харьковской области — Синегубов сообщил о пострадавшем ребенке
В воскресенье, 16 июня, российские захватчики нанесли удар по Харькову и области. В результате были нанесены значительные разрушения. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Удары врага по Харьковщине
В Харькове враг нанес удар по детскому лагерю. В результате обстрелов КАБами повреждения получил один из корпусов. Информация о пострадавших уточняется.
17 июня в 02:30 обстрелы подверглась Боровская громада, село Боровская Андреевка. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
Также враг ударил по селу Пески Радьковские. В результате авиаудара повреждены четыре дома, автомобиль скорой. Пострадали три человека: подросток 13 лет, мужчина и женщина.
В Изюмском районе враг нанес удар по селу Шейковка. В результате этого обстрела повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль.
Из-за обстрела также были повреждены 8 частных домов в селе Дружелюбовка.
Наступательные действия врага
На Харьковском направлении захватчики пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовых действия агрессора отражены украинскими воинами. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.
На Купянском направлении противник предпринял четыре попытки оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово.
Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.
Также с 10 мая были эвакуированы 11 тысяч 859 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
Напомним, что вечером 16 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. По его словам, российские захватчики ударили по городу Кабом. Это произошло во время угрозы применения авиационных средств поражения в области.
Также мы сообщали, что недавно российские войска ударили по селу в Изюмском районе Харьковской области, из-за чего пострадали двое мирных жителей.
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