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Взрывы в Харьковской области — Синегубов сообщил о пострадавшем ребенке

17 июня 2024 09:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Синегубо рассказал об обстрелах Харьковщины
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В воскресенье, 16 июня, российские захватчики нанесли удар по Харькову и области. В результате были нанесены значительные разрушения. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Удары врага по Харьковщине

В Харькове враг нанес удар по детскому лагерю. В результате обстрелов КАБами повреждения получил один из корпусов. Информация о пострадавших уточняется.

17 июня в 02:30 обстрелы подверглась Боровская громада, село Боровская Андреевка. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Также враг ударил по селу Пески Радьковские. В результате авиаудара повреждены четыре дома, автомобиль скорой. Пострадали три человека: подросток 13 лет, мужчина и женщина.

В Изюмском районе враг нанес удар по селу Шейковка. В результате этого обстрела повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Из-за обстрела также были повреждены 8 частных домов в селе Дружелюбовка.

Наступательные действия врага

На Харьковском направлении захватчики пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовых действия агрессора отражены украинскими воинами. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

На Купянском направлении противник предпринял четыре попытки оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово.

Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.

Также с 10 мая были эвакуированы 11 тысяч 859 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Напомним, что вечером 16 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. По его словам, российские захватчики ударили по городу Кабом. Это произошло во время угрозы применения авиационных средств поражения в области.

Также мы сообщали, что недавно российские войска ударили по селу в Изюмском районе Харьковской области, из-за чего пострадали двое мирных жителей.

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