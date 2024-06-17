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Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсонской области — один погибший

17 июня 2024 10:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области — погиб мужчина
Последствия атаки дрона в Херсонской области. Фото: Александр Прокудин, Telegram
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Сегодня утром оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Осокоровка на Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 17 июня.

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Удар дрона-комикадзе по автомобилю в Херсонской области. Фото: Александр Прокудин, Telegram

Подробности атаки дрона в Херсонской области

По информации главы Херсонской ОВА, российские военные атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Осокоровке.

"В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", — написал Прокудин.

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсонской области — один погибший - фото 2
Сообщение Александра Прокудина в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области: были повреждены несколько зданий, обошлось без жертв.

Также российские захватчики атаковали Харьковщину: есть разрушения, среди пострадавших ребенок.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове: по предварительным данным, армия РФ ударила по городу КАБом.

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