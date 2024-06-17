Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области — погиб мужчина

Последствия атаки дрона в Херсонской области. Фото: Александр Прокудин, Telegram

Сегодня утром оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Осокоровка на Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Удар дрона-комикадзе по автомобилю в Херсонской области. Фото: Александр Прокудин, Telegram

Подробности атаки дрона в Херсонской области

По информации главы Херсонской ОВА, российские военные атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Осокоровке.

"В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", — написал Прокудин.

Сообщение Александра Прокудина в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области: были повреждены несколько зданий, обошлось без жертв.

Также российские захватчики атаковали Харьковщину: есть разрушения, среди пострадавших ребенок.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове: по предварительным данным, армия РФ ударила по городу КАБом.