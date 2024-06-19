Обстрел Херсона 19 июня — погибший

Раненый мужчина. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Вечером 19 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли. В результате удара погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко Telegram.

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По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина атака была совершена по Днепровскому району города.

"У 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, а также обломочные ранения головы, туловища, конечностей. Второй пострадавший — это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывчатыми и черепно-мозговыми травмами, обломочными ранениями туловища и бедра", — отметил Прокудин.

В то же время Роман Мрочко заявил, что состояние 52-летнего мужчины критическое. Позже он сообщил, что 52-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.

"К сожалению, раненый сегодня в результате вражеских обстрелов 52-летний мужчина скончался в больнице", — написал Мрочко.

Сообщение Романа Мрочко. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 19 июня, утром кафиры ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Осокоровка на Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина.

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