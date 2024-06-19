Обстрел Херсона 19 июня — погибший

Россияне обстреляли Херсон — есть погибший
Вечером 19 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли. В результате удара погиб 52-летний мужчина.
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко Telegram.
Обстрел Херсона 19 июня
По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина атака была совершена по Днепровскому району города.
"У 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, а также обломочные ранения головы, туловища, конечностей. Второй пострадавший — это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывчатыми и черепно-мозговыми травмами, обломочными ранениями туловища и бедра", — отметил Прокудин.
В то же время Роман Мрочко заявил, что состояние 52-летнего мужчины критическое. Позже он сообщил, что 52-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
"К сожалению, раненый сегодня в результате вражеских обстрелов 52-летний мужчина скончался в больнице", — написал Мрочко.
Напомним, в среду, 19 июня, утром кафиры ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Осокоровка на Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина.
Также мы писали, что русские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Сейчас известно об одной жертве и троих раненых.
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