Взрывы в Киеве сейчас, ночью 20 июня - что известно

В Киеве слышны взрывы — что известно о вражеской атаке
20 июня 2024 03:15
Взрывы в Киеве
Взрывы раздались сейчас ночью в четверг, 20 июня, в Киеве. В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в пространстве зафиксировали БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Граждан призывают до конца тревоги находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
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