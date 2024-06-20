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В Киеве слышны взрывы — что известно о вражеской атаке

20 июня 2024 03:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Киеве сейчас, ночью 20 июня - что известно
Взрывы в Киеве
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы раздались сейчас ночью в четверг, 20 июня, в Киеве. В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в пространстве зафиксировали БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Граждан призывают до конца тревоги находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

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