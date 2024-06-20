Россияне обстреляли Донбасс 20 июня — есть погибшие и раненые

Последствия российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в четверг, 20 июня, были обстреляны кассетными боеприпасами поселки в Донецкой области. В результате вражеских ударов, три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в Telegram.

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Российские войска около 12:20 применили РСЗО "Смерч" для обстрела территории Ильиновской громады в Краматорском районе. В результате этих атак в селе Роскошное три гражданских лица скончались от полученных травм. Также троих человек, включая 14-летнего парня, с осколочными ранениями госпитализировали.

Также россияне повредили четыре домохозяйства, два автомобиля и газопровод. В настоящее время прокуроры работают над документированием военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ.

Последствия российской атаки. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, ночью в Киеве раздались взрывы. Силы ПВО отражали атаку вражеских беспилотников.

Также было неспокойно и в Днепропетровской области, где враг атаковал объекты гражданской энергетической инфраструктуры.