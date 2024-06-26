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Оккупанты сбросили взрывчатку на детей и взрослых в Херсоне

26 июня 2024 20:38
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Бригадир София
редактор
Оккупанты атаковали Херсон — есть пострадавшие
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Александр Прокудин
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 26 июня.

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В результате сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила серьезные травмы головы, туловища, ног и рук. Ее 15-летняя сестра тоже получила взрывную травму, контузию и черепно-мозговую травму. Обе потерпевшие были госпитализированы в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Также в медицинское учреждение самостоятельно обратились трое взрослых, которые находились рядом с детьми.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадали девять человек.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали КАБ Харьков утром 25 июня. В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.

война
дети
Херсон
Украина
Херсонская область
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война в Украине
беспилотник

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