Оккупанты атаковали Херсон — есть пострадавшие

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Александр Прокудин

Российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 26 июня.

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В результате сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила серьезные травмы головы, туловища, ног и рук. Ее 15-летняя сестра тоже получила взрывную травму, контузию и черепно-мозговую травму. Обе потерпевшие были госпитализированы в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Также в медицинское учреждение самостоятельно обратились трое взрослых, которые находились рядом с детьми.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадали девять человек.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали КАБ Харьков утром 25 июня. В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.