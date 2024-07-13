Росіяни обстріляли Херсон — в ОВА розповіли про наслідки

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram Прокудіна

Російські загарбники завдали чергового удару по Херсону та більш ніж десяти населених пунктах області. Ворожі снаряди та авіабомби знищили цивільні будівлі та завдали шкоди цілим житловим кварталам. Відомо про одного загиблого та шість постраждалих.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 13 липня.

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Ворожі обстріли Херсонщини

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Львове, Білозерка, Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Високе, Первомайське, Гончарне та місто Херсон", — повідомив Прокудін.

Російські військові влучили в адмінбудівлю, навчальний заклад, вежу стільникового зв'язку, магазин та гуртожиток. Також ударів зазнали житлові квартали населених пунктів області, зокрема три багатоповерхівки та три приватні будинки.

В ОВА розповіли, що через ворожі обстріли одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Раніше ми писали, що до 80% осіб, що покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.

Нещодавно, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.