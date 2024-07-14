Российские атаки на Херсон — больницы и жилые дома под постоянным огнем

Люди убирают последствия российских обстрелов в Херсоне, 8 марта 2024 г. Фото: Суспільне

В Херсоне не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы не подверглось российским обстрелам. В целом большинство атак врага направлено на жилищную застройку и скопление людей, сознательную тактику террора.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский во время телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 14 июля.

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Соболевский отметил, что в Херсоне не осталось ни одного медицинского учреждения, которое не было бы под российскими обстрелами.

"Если мы говорим об областной клинической больнице, то более 20 раз после деоккупации это заведение находилось под обстрелами. К сожалению, мы имеем потери и среди работников медицинской сферы, которые выполняли свой долг во время обстрелов", — отметил чиновник.

Он добавил, что схожая ситуация и с жилищной застройкой города.

"Если проанализировать атаки, абсолютное большинство целей — жилищная застройка и скопление людей. Это сознательная тактика террора и уничтожение нашего населения", — подчеркнул Соболевский.

Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону и населенным пунктам области. В результате погибли пять человек, среди раненых есть ребенок.

Ранее мы сообщали, что враг ударил по известному в Херсоне кафе "Лето".