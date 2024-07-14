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Удари росіян по Херсонщині — п'ятеро загиблих, серед постраждалих дитина

14 липня 2024 09:33
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Вибухи на Херсонщині, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники завдали чергового удару по Херсону та населених пунктах області. Внаслідок цього загинуло п'ятеро людей, серед поранених є дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у неділю, 14 липня.

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Прокудін розповів, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

Також російські загарбники поцілили в обʼєкти критичної та соціальної  інфраструктури. Руйнувань та пошкоджень зазнали Пункт Незламності, навчальні заклади, медична установа, адмінбудівлі та газопровід. 

Крім того, ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області, зокрема у дві багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Було пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Внаслідок російської агресії п'ятеро людей загинули, ще дев'ять дістали поранення, серед них одна дитина.

Раніше ми писали, що до 80% осіб, які покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад.

Нещодавно російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.

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