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Удары россиян по Херсонщине — пятеро погибших, среди пострадавших ребенок

14 июля 2024 09:33
Дмитрий Галушка - Редактор
Взрывы в Херсонской области, есть погибшие
Последствия обстрела Херсона. Фото иллюстративное: Нацполиция
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону и населенным пунктам области. В результате погибли пять человек, среди раненых есть ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в воскресенье, 14 июля.

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Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка Никольский, Высокий, Понятовка, Громадный, Благовещенский и город Херсон.

Также российские захватчики попали в объекты критической и социальной инфраструктуры. Разрушения и повреждения получили Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод.

Кроме того, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе в две многоэтажки и 42 частных дома. Было повреждено хозяйственное сооружение, гаражи и частные автомобили.

В результате российской агрессии пять человек погибли, еще девять получили ранения, среди них один ребенок.

Ранее мы писали, что до 80% граждан, покинувших более безопасные регионы Херсонщины, сейчас возвращаются назад.

Недавно российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.

Херсон Украина обстрелы Херсонская область Александр Прокудин жертвы

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