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Вибухи у центрі Херсона — окупанти знищили будівлю відомого у місті кафе

7 липня 2024 16:22
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Херсонській ОВА поділилися кадрами наслідків російської нічної атаки на місто
Наслідки ворожої атаки. Фото: Олександр Прокудін/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вночі у неділю, 7 липня, в Херсоні пролунали вибухи. Ворог ударив по відомому у місті кафе "Літо".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Вибухи в Херсоні 7 липня

Уночі в Херсоні прогриміли вибухи. Внаслідок ударів окупантів по центру міста сталася пожежа. Повністю згоріло відоме кафе "Літо". Наразі немає інформації про постраждалих.

"Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо", — написав Прокудін.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали удару по Павлограду та Нікополю. Внаслідок цього було пошкоджено низку будинків та установ, а також є постраждалі.

Раніше ми писали, що у ніч проти неділі, 7 липня, російські загарбники обстріляли Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Жоден з ворожих дронів не долетів до цілі.

війна Херсон вибух Україна обстріли Херсонська область війна в Україні Олександр Прокудін

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