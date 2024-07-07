Нічний обстріл України 7 липня — збито 13 "шахедів"

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб

У ніч проти неділі, 7 липня, російські загарбники обстріляли Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Жоден з ворожих дронів не долетів до цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Окупанти атакували Україну ракетами і ''шахедами''

В результаті вправної бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 13 "шахедів".

Успішне збиття відбулося у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Раніше ми вже писали, що сьогодні, 7 липня, серед українців з професійним святом вітають військовослужбовців військ протиповітряної оборони України.

За даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.