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Росіяни здійснили черговий нічний обстріл — в Повітряних силах відзвітували про збиті цілі

7 липня 2024 08:32
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Дмитро Галушка
Редактор
Нічний обстріл України 7 липня — збито 13 "шахедів"
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У ніч проти неділі, 7 липня, російські загарбники обстріляли Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Жоден з ворожих дронів не долетів до цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Окупанти атакували Україну ракетами і ''шахедами''

В результаті вправної бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗС України збито 13 "шахедів".

Успішне збиття відбулося у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Раніше ми вже писали, що сьогодні, 7 липня, серед українців з професійним святом вітають військовослужбовців військ протиповітряної оборони України.

За даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.

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