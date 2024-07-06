Сили ППО збили 24 дрони-камікадзе

Мобільна вогнева група ППО України. Фото: ВПС

У ніч на суботу, 6 липня, російські загарбники завдали удар по Україні 27 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Силами протиповітряної оборони було знищено 24 ворожих об'єкти.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Атака ворожих дронів

До відбиття ворожого повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Цієї ночі українським воїнам вдалось збити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів про зміцнення протиповітряної оборони країни. Він подякував партнерам за допомогу.

Нагадаємо, до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.