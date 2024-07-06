Силы ПВО сбили 24 дрона-камикадзе

В Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских дронах этой ночью
В ночь на субботу, 6 июля, российские захватчики нанесли удар по Украине 27 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны было уничтожено 24 вражеских объекта.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Атака вражеских дронов
К отражению вражеского воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.
Этой ночью украинским воинам удалось сбить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об укреплении противовоздушной обороны страны. Он поблагодарил партнеров за помощь.
Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.
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