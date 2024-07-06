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В Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских дронах этой ночью

6 июля 2024 08:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Силы ПВО сбили 24 дрона-камикадзе
Мобильная огневая группа ПВО Украины. Фото: ВВС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В ночь на субботу, 6 июля, российские захватчики нанесли удар по Украине 27 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны было уничтожено 24 вражеских объекта.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет о сбитых вражеских дронах. Фото: Воздушные силы

Атака вражеских дронов

К отражению вражеского воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Этой ночью украинским воинам удалось сбить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об укреплении противовоздушной обороны страны. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

война Украина ПВО дрон Шахид-136 дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ

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