Силы ПВО сбили 24 дрона-камикадзе

Мобильная огневая группа ПВО Украины. Фото: ВВС

В ночь на субботу, 6 июля, российские захватчики нанесли удар по Украине 27 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны было уничтожено 24 вражеских объекта.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Атака вражеских дронов

К отражению вражеского воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Этой ночью украинским воинам удалось сбить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об укреплении противовоздушной обороны страны. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.