Ночной обстрел Украины 7 июля - сбито 13 "шахедов"

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб

В ночь на воскресенье, 7 июля, российские захватчики обстреляли Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Ни один из вражеских дронов не долетел до цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Оккупанты атаковали Украину ракетами и ''шахедами''

В результате умелой боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".

Успешный ущерб произошел в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее мы уже писали, что сегодня, 7 июля, среди украинцев с профессиональным праздником поздравляют военнослужащих войск противовоздушной обороны Украины.

По данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.