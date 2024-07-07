Ночной обстрел Украины 7 июля - сбито 13 "шахедов"

Россияне совершили очередной ночной обстрел — в Воздушных силах отчитались о сбитых целях
В ночь на воскресенье, 7 июля, российские захватчики обстреляли Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Ни один из вражеских дронов не долетел до цели.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Оккупанты атаковали Украину ракетами и ''шахедами''
В результате умелой боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".
Успешный ущерб произошел в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Ранее мы уже писали, что сегодня, 7 июля, среди украинцев с профессиональным праздником поздравляют военнослужащих войск противовоздушной обороны Украины.
По данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.
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