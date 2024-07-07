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Взрывы в центре Херсона — оккупанты уничтожили здание известного в городе кафе

7 июля 2024 16:22
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Бригадир София
редактор
В Херсонской ОВА поделились кадрами последствий российской ночной атаки на город
Последствия вражеской атаки. Фото: Александр Прокудин/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Ночью в воскресенье, 7 июля, в Херсоне раздались взрывы. Враг ударил по известному в городе кафе "Лето".

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Взрывы в Херсоне 7 июля

Ночью в Херсоне прогремели взрывы. В результате ударов оккупантов по центру города произошел пожар. Полностью сгорело известное кафе "Лето". Пока нет информации о пострадавших.

"Каждый херсонец узнает это место. Россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города. Из-за вражеских обстрелов полностью выгорело кафе "Лето", — написал Прокудин.

Напомним, россияне ночью нанесли удар по Павлограду и Никополю. В результате был поврежден ряд домов и учреждений, а также есть пострадавшие.

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 7 июля, российские захватчики обстреляли Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Ни один из вражеских дронов не долетел до цели.

война Херсон взрыв Украина обстрелы Херсонская область война в Украине Александр Прокудин

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