Російський обстріл Мирнограда 14 липня — з-під завалів дістали тіла двох людей

Наслідки обстрілу Мирнограда 14 липня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих людей.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк для "Суспільне Донбас" у вівторок, 16 липня.

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За словами Третяка, тіла подружжя — 67-річної жінки та 69-річного чоловіка — знайшли сьогодні зранку. Їх шукали протягом двох днів.

Наслідки обстрілу Мирнограда 14 липня. Фото: t.me/VadymFilashkin

"О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено", — додав виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА.

Наслідки обстрілу Мирнограда 14 липня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Загалом від атаки ворога загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. На місто скинули дві авіабомби.

Наслідки обстрілу Мирнограда 14 липня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Нагадаємо, у Херсоні не залишилося жодного медичного закладу, який би не зазнав російських обстрілів. Загалом більшість атак ворога спрямована на житлову забудову та скупчення людей, що є свідомою тактикою терору.

Також 13 липня ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.