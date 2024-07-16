Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обстрел Мирнограда — из-под завалов извлекли тела двух погибших arrow

Обстрел Мирнограда — из-под завалов извлекли тела двух погибших

16 июля 2024 09:05
Виктория Козырь - редактор
Российский обстрел Мирнограда 14 июля — из-под завалов достали тела двух человек
Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели извлекли тела погибших людей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк для "Суспільне Донбас" во вторник, 16 июля.

Читайте также:

Российский обстрел Мирнограда

По словам Третьяка, тела супругов — 67-летней женщины и 69-летнего мужчины — нашли сегодня утром. Их искали в течение двух дней.

Российский обстрел Донбасса 14 июля
Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены", — добавил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА.

Атака окупантов на Донецкую область 14 июля
Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

Всего от атаки врага погибли три человека, еще семеро получили ранения. На город сбросили две авиабомбы.

Обстрел Мирнограда 14 июля
Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, в Херсоне не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы не подверглось российским обстрелам. В целом большинство атак врага направлено на жилую застройку и скопления людей, что является сознательной тактикой террора.

Также 13 июля враг атаковал Харьковщину,  в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе кроме разрушений известно о двух погибших.

война смерть украинцы убийство Украина обстрелы оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля