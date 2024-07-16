Российский обстрел Мирнограда 14 июля — из-под завалов достали тела двух человек

Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели извлекли тела погибших людей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк для "Суспільне Донбас" во вторник, 16 июля.

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По словам Третьяка, тела супругов — 67-летней женщины и 69-летнего мужчины — нашли сегодня утром. Их искали в течение двух дней.

Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены", — добавил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА.

Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

Всего от атаки врага погибли три человека, еще семеро получили ранения. На город сбросили две авиабомбы.

Последствия обстрела Мирнограда 14 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, в Херсоне не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы не подверглось российским обстрелам. В целом большинство атак врага направлено на жилую застройку и скопления людей, что является сознательной тактикой террора.

Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе кроме разрушений известно о двух погибших.