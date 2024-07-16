Российский обстрел Мирнограда 14 июля — из-под завалов достали тела двух человек

Обстрел Мирнограда — из-под завалов извлекли тела двух погибших
Российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели извлекли тела погибших людей.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк для "Суспільне Донбас" во вторник, 16 июля.
Российский обстрел Мирнограда
По словам Третьяка, тела супругов — 67-летней женщины и 69-летнего мужчины — нашли сегодня утром. Их искали в течение двух дней.
"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены", — добавил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА.
Всего от атаки врага погибли три человека, еще семеро получили ранения. На город сбросили две авиабомбы.
Напомним, в Херсоне не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы не подверглось российским обстрелам. В целом большинство атак врага направлено на жилую застройку и скопления людей, что является сознательной тактикой террора.
Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе кроме разрушений известно о двух погибших.
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