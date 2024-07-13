Окупанти обстріляли енергетиків на Донеччині — деталі

Пожежа на електропідстанції. Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського

Армія Росії цілеспрямовано вдарила по українських енергетиках, які виконували ремонтні роботи у Донецькій області. Одного з них було поранено та невідкладно ушпиталено.

Про це інформує пресслужба Міненерго у суботу, 13 липня.

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За інформацією від Міненерго, поранень зазнав бригадний водій, який доправляв ремонтників на місце ремонту.

Також там додали, що внаслідок російського обстрілу Донеччини було зруйновано будівлю диспетчерського пункту, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Ситуація на Донеччині — останні події

Нагадаємо, раніше російська армія здійснила авіаудар по Мирнограду, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець, ще 13 мирних мешканців було поранено.

Також військовослужбовці 32 ОМБр показали, який вигляд має фактично знищений росіянами Торецьк.

А на Покровському напрямку українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 "Грак", який обстрілював їхні позиції.