Літак Су-25 збили у Донецькій області 7 липня — Хортиця

На Донбасі зенітники збили російський Су-25
У Донецькій області воїни-зенітники збили російський штурмовик Су-25. Він обстрілював українські позиції.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram у неділю, 7 липня.
ЗСУ збили черговий Су-25
За повідомленням військових, літак збили на Покровському напрямку. Він обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.
"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка приземлили черговий штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні.
У ОСУВ "Хортиця" додали, що штурмовик тепер догорає в степах українського Донбасу.
Раніше ми повідомляли, що український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.
Також ми писали, що вперше було уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак перебував на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.
Читайте Новини.LIVE!