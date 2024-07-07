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На Донбасі зенітники збили російський Су-25

7 липня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Літак Су-25 збили у Донецькій області 7 липня — Хортиця
Збитий літак. Ілюстративне фото: росЗМІ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Донецькій області воїни-зенітники збили російський штурмовик Су-25. Він обстрілював українські позиції.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram у неділю, 7 липня.

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ЗСУ збили черговий Су-25

За повідомленням військових, літак збили на Покровському напрямку. Він обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. 

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка приземлили черговий штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні.

У ОСУВ "Хортиця" додали, що штурмовик тепер догорає в степах українського Донбасу.

Літак Су-25
Повідомлення про збитий літак від ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Раніше ми повідомляли, що український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Також ми писали, що вперше було уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак перебував на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.

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