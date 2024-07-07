Самолет Су-25 сбили в Донецкой области 7 июля - Хортица

Сбитый самолет. Иллюстративное фото: росСМИ

В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский штурмовик Су-25. Он обстреливал украинские позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в воскресенье, 7 июля.

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По сообщению военных, самолет был сбит на Покровском направлении. Он обстреливал позиции подразделений Сил обороны.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" добавили, что штурмовик теперь догорает в степях украинского Донбасса.

Сообщение о сбитом самолете от ОСУВ "Хортица" в Telegram

Ранее мы сообщали, что украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также мы писали, что впервые был поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.