Самолет Су-25 сбили в Донецкой области 7 июля - Хортица

На Донбассе зенитчики сбили российский Су-25
В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский штурмовик Су-25. Он обстреливал украинские позиции.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в воскресенье, 7 июля.
ВСУ сбили очередной Су-25
По сообщению военных, самолет был сбит на Покровском направлении. Он обстреливал позиции подразделений Сил обороны.
"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
В ОСГВ "Хортица" добавили, что штурмовик теперь догорает в степях украинского Донбасса.
Ранее мы сообщали, что украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.
Также мы писали, что впервые был поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.
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