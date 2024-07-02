Удар по аеродрому у Миргороді — Ігнат повідомив про брехню Росії щодо втрат

Удар був, є певні втрати — Ігнат прокоментував атаку на аеродром у Миргороді
Українські аеродроми щодня перебувають під російськими обстрілами. Військові намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь.
Про це повідомив полковник Збройних сил України, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в Facebook у вівторок, 2 липня.
Удар по аеродрому у Миргороді
Ігнат підтвердив, що удар по летовищу був і є певні втрати, але зовсім не такі, як повідомляє Росія.
Він наголосив, що в Україні триває війна, і без втрати техніки не обійтись.
За його словами, Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти росіянам, ввести їх в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.
"Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки. А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі — то ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що "не змогли, не догледіли", — підсумував Ігнат.
Нагадаємо, 1 липня Повітряні сили повідомляли про ракету у Полтавській області та удари в районі Миргорода.
Також у ніч проти 1 липня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.
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