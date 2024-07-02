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Удар був, є певні втрати — Ігнат прокоментував атаку на аеродром у Миргороді

2 липня 2024 11:36
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по аеродрому у Миргороді — Ігнат повідомив про брехню Росії щодо втрат
Полковник Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Повітряні сили
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українські аеродроми щодня перебувають під російськими обстрілами. Військові намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь.

Про це повідомив полковник Збройних сил України, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в Facebook у вівторок, 2 липня. 

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Ігнат підтвердив, що удар по летовищу був і є певні втрати, але зовсім не такі, як повідомляє Росія.

Він наголосив, що в Україні триває війна, і без втрати техніки не обійтись. 

За його словами, Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти росіянам, ввести їх в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

"Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки. А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі — то ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що "не змогли, не догледіли", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 1 липня Повітряні сили повідомляли про ракету у Полтавській області та удари в районі Миргорода.

Також у ніч проти 1 липня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

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