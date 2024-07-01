Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В низці регіонів України лунає повітряна тривога — яка причина arrow

В низці регіонів України лунає повітряна тривога — яка причина

1 липня 2024 11:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні 1 липня — яка загроза
Ракета "Іскандер-К" в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку з півночі країни.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 1 липня. 

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

Як повідомляють у ВПС, небезпека ракетного застосування оголошена на півночі України.

повітряна тривога україна 1 липня
Скриншот допису ПС ЗСУ

Водночас карта повітряних тривог по Україні свідчить, що небезпеку оголосили також в окремих центральних областях країни. 

повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога по Україні. Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 11:57: зафіксовано відбої.

Нагадаємо, раніше вночі внаслідок повітряної тривоги "почервоніли" Дніпропетровська та Харківська області.

Лунали сирени й на Слобожанщині та Дніпропетровській області через загрозу застосування балістичного озброєння

Україна повітряна тривога ракети війна в Україні Росія ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки