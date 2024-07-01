Повітряна тривога в Україні 1 липня — яка загроза

В низці регіонів України лунає повітряна тривога — яка причина
1 липня 2024 11:42
Ракета "Іскандер-К" в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ
В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку з півночі країни.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 1 липня.
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Як повідомляють у ВПС, небезпека ракетного застосування оголошена на півночі України.
Водночас карта повітряних тривог по Україні свідчить, що небезпеку оголосили також в окремих центральних областях країни.
Оновлено о 11:57: зафіксовано відбої.
Нагадаємо, раніше вночі внаслідок повітряної тривоги "почервоніли" Дніпропетровська та Харківська області.
Лунали сирени й на Слобожанщині та Дніпропетровській області через загрозу застосування балістичного озброєння.
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