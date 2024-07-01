Повітряна тривога в Україні 1 липня — яка загроза

Ракета "Іскандер-К" в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку з півночі країни.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 1 липня.

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Як повідомляють у ВПС, небезпека ракетного застосування оголошена на півночі України.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Водночас карта повітряних тривог по Україні свідчить, що небезпеку оголосили також в окремих центральних областях країни.

Повітряна тривога по Україні. Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 11:57: зафіксовано відбої.

Нагадаємо, раніше вночі внаслідок повітряної тривоги "почервоніли" Дніпропетровська та Харківська області.

Лунали сирени й на Слобожанщині та Дніпропетровській області через загрозу застосування балістичного озброєння.