Воздушная тревога в Украине 1 июля — какая угроза

В ряде регионов Украины раздается воздушная тревога — какая причина
1 июля 2024 11:42
Ракета "Искандер-К" в полете. Иллюстративное фото: росСМИ
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается о ракетной опасности с севера страны.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ в понедельник, 1 июля.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
Как сообщают в ВВС, опасность ракетного применения объявлена на севере Украины.
В то же время, карта воздушных тревог по Украине свидетельствует, что опасность объявили также в отдельных центральных областях страны.
Обновлено в 11:57: зафиксированы отбои.
Напомним, ранее ночью в результате воздушной тревоги "покраснели" Днепропетровская и Харьковская области.
Раздавались сирены и на Слобожанщине и Днепропетровской области из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Читайте Новини.LIVE!