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В ряде регионов Украины раздается воздушная тревога — какая причина

1 июля 2024 11:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине 1 июля — какая угроза
Ракета "Искандер-К" в полете. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается о ракетной опасности с севера страны.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ в понедельник, 1 июля.

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Как сообщают в ВВС, опасность ракетного применения объявлена на севере Украины.

воздушная тревога украина 1 июля
Скриншот сообщения ВС ВСУ

В то же время, карта воздушных тревог по Украине свидетельствует, что опасность объявили также в отдельных центральных областях страны.

воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога по Украине. Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 11:57: зафиксированы отбои.

Напомним, ранее ночью в результате воздушной тревоги "покраснели" Днепропетровская и Харьковская области.

Раздавались сирены и на Слобожанщине и Днепропетровской области из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Украина воздушная тревога ракеты война в Украине Россия ракетный удар

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