Воздушная тревога в Украине 1 июля — какая угроза

Ракета "Искандер-К" в полете. Иллюстративное фото: росСМИ

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается о ракетной опасности с севера страны.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Как сообщают в ВВС, опасность ракетного применения объявлена на севере Украины.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

В то же время, карта воздушных тревог по Украине свидетельствует, что опасность объявили также в отдельных центральных областях страны.

Воздушная тревога по Украине. Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 11:57: зафиксированы отбои.

Напомним, ранее ночью в результате воздушной тревоги "покраснели" Днепропетровская и Харьковская области.

Раздавались сирены и на Слобожанщине и Днепропетровской области из-за угрозы применения баллистического вооружения.