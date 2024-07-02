Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Удар был, есть некоторые потери — Игнат прокомментировал атаку на аэродром в Миргороде arrow

Удар был, есть некоторые потери — Игнат прокомментировал атаку на аэродром в Миргороде

2 июля 2024 11:36
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по аэродрому в Миргороде — Игнат сообщил о лжи России по поводу потерь
Полковник Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украинские аэродромы ежедневно находятся под российскими обстрелами. Военные пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины, бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Удар по аэродрому в Миргороде

Игнат подтвердил, что удар по аэродрому был и есть определенные потери, но совсем не такие, как сообщает Россия.

Он отметил, что в Украине идет война, и без потери техники не обойтись.

По его словам, Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать россиянам, ввести их в заблуждение, в том числе посредством макетов и других средств.

"Все так радуются новостям, когда украинские Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта рашистские самолеты. А вот когда враг наносит удар, и что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели — мы готовы растерзать в соцсетях всех и все, я имею в виду своих командиров, которые "не смогли, не присмотрели", — подытожил Игнат.

Напомним, 1 июля Воздушные силы сообщали о ракете в Полтавской области и ударах в районе Миргорода.

Также в ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по Днепру. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

война самолет обстрелы Полтава Полтавская область самолеты война в Украине ракетный удар Юрий Игнат Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно