Удар по аэродрому в Миргороде — Игнат сообщил о лжи России по поводу потерь

Полковник Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы

Украинские аэродромы ежедневно находятся под российскими обстрелами. Военные пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины, бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook во вторник, 2 июля.

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Игнат подтвердил, что удар по аэродрому был и есть определенные потери, но совсем не такие, как сообщает Россия.

Он отметил, что в Украине идет война, и без потери техники не обойтись.

По его словам, Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать россиянам, ввести их в заблуждение, в том числе посредством макетов и других средств.

"Все так радуются новостям, когда украинские Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта рашистские самолеты. А вот когда враг наносит удар, и что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели — мы готовы растерзать в соцсетях всех и все, я имею в виду своих командиров, которые "не смогли, не присмотрели", — подытожил Игнат.

Напомним, 1 июля Воздушные силы сообщали о ракете в Полтавской области и ударах в районе Миргорода.

Также в ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по Днепру. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.