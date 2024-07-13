Оккупанты обстреляли энергетиков в Донецкой области — детали

Россияне на Донецкой области обстреляли бригаду энергетиков — ранены
Армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области. Один из них был ранен и безотлагательно госпитализирован.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 13 июля.
В Донецкой области были ранены энергетики
По информации от Минэнерго, ранения получил бригадный водитель, который доставлял ремонтников на место ремонта.
Также там добавили, что в результате российских обстрелов Донецкой области было разрушено здание диспетчерского пункта, в результате чего погибли два человека.
Ситуация в Донецкой области — последние события
Напомним, ранее российская армия нанесла авиаудар по Мирнограду, в результате чего погиб 15-летний парень, еще 13 мирных жителей были ранены.
Также военнослужащие 32 ОМБр показали, как выглядит фактически уничтоженный россиянами Торецк.
А на Покровском направлении украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 "Грач", который обстреливал их позиции.
Читайте Новини.LIVE!