Оккупанты обстреляли энергетиков в Донецкой области — детали

Пожар на электроподстанции. Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского

Армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области. Один из них был ранен и безотлагательно госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 13 июля.

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По информации от Минэнерго, ранения получил бригадный водитель, который доставлял ремонтников на место ремонта.

Также там добавили, что в результате российских обстрелов Донецкой области было разрушено здание диспетчерского пункта, в результате чего погибли два человека.

Ситуация в Донецкой области — последние события

Напомним, ранее российская армия нанесла авиаудар по Мирнограду, в результате чего погиб 15-летний парень, еще 13 мирных жителей были ранены.

Также военнослужащие 32 ОМБр показали, как выглядит фактически уничтоженный россиянами Торецк.

А на Покровском направлении украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 "Грач", который обстреливал их позиции.