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Часть командования 59-й бригады отстранили - что произошло

26 июля 2024 18:00
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В 59-й бригаде состоялась служебная проверка — что известно
Бойцы 59-й ОМБр на построении. Иллюстративное фото: Facebook 59-й ОМБр
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка была проведена служебная проверка, в результате которой часть командования была отстранена. В ходе проверки были выявлены решения, которые могут оказать негативное влияние на выполнение боевых задач воинской частью.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в пятницу, 26 июля.

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Подробности проверки в 59-й бригаде

Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка была проведена комплексная служебная проверка рабочей группой. В рамках проверки прошли консультации с командирами подразделений и личным составом, проанализированы решения и боевые приказы командира бригады, а также проверена организация выполнения боевых задач.

"Рабочая группа, проводившая проверку, не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для предотвращения подобных случаев в будущем руководством Вооруженных Сил Украины был принят ряд решений и введены соответствующие меры. В частности, к ответственности были привлечены некоторые представители командования бригады.

Сообщение Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Фото: скриншот
Сообщение Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Фото: скриншот

Напомним, ранее Екатерина Полищук призвала Президента Украины Владимира Зеленского проверить действия командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, поскольку тот якобы отдает и выполняет преступные приказы и пренебрегает жизнью военных.

Впоследствии в подразделении отреагировали на слова военной: по словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, "Птичка" не служит с ними, а работала как волонтер. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объявили проверку по поводу инцидента.

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