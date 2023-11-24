Интервью с директором музея Голодомора Лесей Гасиджак

И. о. генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв чрезвычайно жестокого геноцида украинцев — Голодомора. Сегодня же Россия доказывает свое правопреемство СССР, снова уничтожая украинцев.

Какие параллели можно провести между событиями 90-летней давности и сегодняшним днем, и почему украинцы должны хорошо учить историю — обо всем этом Новини.LIVE пообщались с директором музея Голодомора Лесей Гасиджак.

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— Леся, проводите ли вы параллели между действиями СССР в XX веке и действиями России сейчас?

— Да, и они очевидны для каждого украинца, кто в большей или меньшей степени знает свою историю. Конечно, этих параллелей много, начиная с намерения — причины того, что было тогда и того, что есть сегодня.

Оккупировав Украину более 100 лет назад, лишив нас права на собственное государство и государственность, но получив огромное сопротивление, большевистская Россия устроила искусственный массовый голод.

Имена погибших во время голода 1932–1933 годов на стене Музея Голодомора. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Но также она репрессировала украинскую интеллигенцию, устроила репрессии против украинской церкви, что в совокупности является актом геноцида. И все для того, чтобы лишить нас права быть нацией, государством.

С 2014 года — и особенно это видно с 2022 года — главное стремление современной России — не допустить сильного независимого европейского государства рядом на границе, не допустить существования украинцев как нации.

Здесь тоже много составляющих. И это преступления против человечности, преступления против гражданского населения, и все это мы переживали в 1932–1933 годах. Так же был вывоз зерна, как сегодня обстрелы зерновых терминалов. Так же было создание условий, не совместимых с жизнью.

Жертвы Голодомора в Харьковской области. Фото: wikipedia

Массовые убийства, массовые захоронения — все, что мы наблюдали и наблюдаем в Буче, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах.

То же касается детей. По разным данным омбудсменов в правах детей разных общественных организаций, международных миссий, на сегодняшний день из Украины вывезено от 400 000 до 700 000 детей. И в период Голодомора, когда умирали родители, детей забирали в приюты, часто перемещали за пределы УССР. Это целое поколение, выросшее, не зная своей фамилии и своих корней.

— Сейчас говорят, что Голодоморов было три: туда добавляют голод 1921–1923 годов и голод 1946–1947. Считаются ли они Голодоморами официально?

— В исторической науке сегодня принято Голодомором называть только один Голодомор. Это название преступления геноцида, совершенного в 1932–1933 годах.

События 1921–1923 и 1946–1947 годов — это массовые голоды, геноцидный характер которых сейчас находится на этапе доказывания. На сегодняшний день доказано, что это были голоды искусственные, но Голодомором считаются лишь события 1932–1933 годов.

Перезахоронение жертв голода 1946–1947 годов. Фото: wikipedia

— Что касается количества жертв Голодомора — какие цифры сегодня называют и почему сейчас практически невозможно найти приближенное к точному количеству?

— Особенностью этого преступления является, во-первых, срок давности — 90 лет. Во-вторых, советские власти сделали максимум для того, чтобы правда никогда не вышла на свет. То есть документы, доказательства, секретные директивы и постановления — это все было засекречено. И до сих пор у нас их нет.

До 1994 года в России были открыты архивы. Фактически за эти три года, которые были наиболее демократическими в России, ученым удалось немного проработать документы и пролить свет на ситуацию.

Затем архивы стали закрытыми и засекреченными. А документы, которые есть в Украине, не дают полной картины. Ибо книги записи актов о смерти были уничтожены в каждом селе, в каждом районе, в каждом населенном пункте.

Сейчас этот диапазон потерь колеблется от не менее 3,9 миллиона до пяти, шести и даже семи миллионов.

Жертвы Голодомора на улицах Харькова. Фото: wikipedia

Но количество интересующихся этой темой историков с каждым годом растет. Исследования проводятся, еще на очереди эксгумации, потому что места массовых захоронений в Украине не были эксгумированы, за исключением одного. Так что, возможно, большие исторические открытия еще впереди.

— Какая ситуация сейчас с развитием музея и со строительством второй очереди?

— Дирекция по строительству проводит по поручению Министерства культуры строительство второй очереди. Строительство продолжается, насколько это возможно во время войны.

Те работы, которые продолжаются, были анонсированы. На сегодняшний день сделано 60-70% работ. Когда будут остальные средства и когда будет завершена вторая очередь — в условиях войны трудно сказать.

План второй очереди музея Голодомора-геноцида. Фото: Музей Голодомора

Дополнительные средства в завершение строительства действительно были заветированы президентом. Думаю, что нет человека в Украине, который бы не слышал об этом скандале, который летом был, когда на один стол, можно сказать, положили строительство Национального музея и каких-то стадионов, дорог, спортзалов и прочего.

Это несоразмерные вещи, это нельзя сравнивать. Жаль, что мы стали жертвами информационной войны.

— Расскажите украинцам, почему важно развивать музей Голодомора сейчас.

— Этот музей дает ответ на вопрос, кто наш враг, за что, из-за чего и как мы понесли демографические потери в XX веке и что затормозило наше развитие как нации.

Он дает нам уроки, что, если бы мы на тот момент, на 1932 год, имели свое независимое самостоятельное, сильное государство, имели свою сильную армию, мы бы никогда не допустили оккупации, и мы бы никогда не допустили совершения того, что было с нами совершено.

Национальный музей Голодомора-геноцида Украины. Фото: Музей Голодомора

Из-за того, что мы были оккупированы, мы не были сильными, и произошел геноцид. И урок, который мы извлекаем из этой истории, он о том, почему мы сегодня уже полтора года противостоим огромной стране с якобы сильной армией. Потому что мы мотивированы и имеем сильное государство.

— И напоследок, как продвигается судебное дело по бодишеймингу и как вы вообще чувствуете себя после того скандала?

— Мы подали в суд с юристами адвокатского объединения ЮрФем. Я им очень благодарна за помощь — сестринскую, женскую и профессиональную.

На сегодняшний день уже назначена дата первого заседания — это будет в декабре. Я надеюсь, что это не будет затягиванием процесса, как часто у нас бывает, и надеюсь на торжество правды.

Директор Национального музея Голодомора Леся Гасиджак. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Как я пережила это... Это огромная поддержка людей. Это всегда спасительная вещь, помогающая любому в сложной ситуации.