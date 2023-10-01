Изменения в ВСУ за время полномасштабной войны

Украинский воин на фронте. Фото: ВСУ

В этом году День защитников и защитниц в Украине впервые отмечается 1 октября. Но сами граждане и гражданки Украины защищают независимость своей страны от полномасштабного вторжения уже второй год. Об успехах Сил обороны и изменениях в ВСУ — в сегодняшнем материале.

"Призрак Киева"

За время полномасштабного российско-украинского военного конфликта родилось много разных мифов и анекдотов, мемов и легенд. Часть из них связана с трагическими событиями, другие родились в связи с героическими событиями на театре военных действий — которым в определенный момент были даже пригороды Киева. И именно в столичном регионе возник первый миф нынешней войны.

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Этим мифом стал "Призрак Киева" — сборный образ украинских военных летчиков, которые достойно противостояли превосходящим силам оккупационных войск. Один только майор Степан Тарабалка за первые 30 часов полномасштабной войны сбил в небе над Киевской областью шесть российских самолетов. Именно Тарабалку и назвали — в частности, в западных СМИ — "Призраком Киева". Но, когда он погиб 13 марта в бою над Житомиром, миф продолжил жить.

На самом деле, как объяснило командование Воздушных сил ВСУ, "Призрак Киева" — это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ПС. Пилотов, своей поистине героической борьбой спасших от захвата украинскую столицу, чем не позволили осуществиться планам Владимира Путина на скорую победу.

ТрО как полноценная часть ВСУ

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины являются самым молодым родом сил ВСУ. Силы ТрО были созданы буквально за пару месяцев до начала полномасштабной войны. И, будем честными, всерьез на них никто не рассчитывал — учитывая поспешность в организационных вопросах и комплектовании подразделений.

Но уже через пару месяцев после российского вторжения батальоны ТРО начали активно задействовать в противостоянии агрессорам — причем речь шла не только о подразделениях из регионов, которые были охвачены огнем войны или граничили с театром военных действий. Так, львовская 103-я бригада была переброшена на Донбасс, где освободила поселок Ямполь, а Ивано-Франковская 102-я отправилась на южный фронт, в Запорожскую область.

112-я, киевская бригада ТрО сначала удержала собственно столицу, а затем, после победы на севере, отправилась на фронт, где приняла участие в освобождении Херсона, а впоследствии была переброшена на один из самых горячих участков фронта, под Бахмут.

За эти полтора года подразделения территориальной обороны прошли настоящее испытание огнем и выдержали его с честью. Если в начале полномасштабного военного конфликта отношение к бойцам ТрО было несколько снисходительным, то теперь, когда они проявили себя в боевых действиях наравне с кадровыми подразделениями ВСУ, ситуация изменилась. И определение "ТрОшник" сейчас уже вызывает глубокое уважение, а не скептическую улыбку.

Западная техника, украинские руки

После того, как западные партнеры начали активно снабжать Вооруженные силы Украины своим оружием, моментально появилась серьезная проблема — отсутствие опыта управления этими образцами вооружения. Ведь если, скажем, научиться работать с ПЗРК типа Javelin можно было довольно легко — сложнейшая техника, начиная с ракетных систем залпового огня, требовала больше времени на освоение.

Часть украинских военнослужащих отправили в страны НАТО, где они начали проходить курс обучения на этой технике. Очень часто опережая установленные правилами Североатлантического альянса сроки подготовки. А в других случаях украинские воины были вынуждены осваивать западное вооружение прямо на месте, так сказать, "без отрыва от производства".

Результаты обучения украинских воинов превзошли все ожидания. Ракетные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны (прежде всего очень сложные американские системы Patriot) — все это военнослужащие ВСУ очень быстро освоили и начали эффективно использовать на фронте и во время защиты мирных украинских городов еще в прошлом году. В 2023 году ВСУ получили дальнобойные ракеты и танки — и это оружие тоже оказалось по силам украинским защитникам и защитницам. Один красноречивый факт, о котором знают все украинцы — именно наша армия впервые в истории поразила крылатой ракетой Storm Shadow вражескую подлодку.

Сейчас на повестке дня — американские истребители F-16. И никаких сомнений нет в том, что украинские летчики справятся с поставленной перед ними задачей, а оккупационные войска уже в начале следующего года ощутят на себе умение пилотов ПС ВСУ руководить этим смертоносным оружием.

"Вторая армия"

Перед началом полномасштабной войны российские пропагандисты отзывались об украинской армии в исключительно пренебрежительном тоне. Вспомните слова главы пропагандистского проекта RT Маргариты Симоньян: "В горячей войне мы Украину победим за два дня! Ну что ее побеждать-то, господи?"

Прошло полтора года войны. Украинская армия для начала отстояла столицу, которую так стремился захватить Владимир Путин, и освободила не только столичный регион, а весь Север — где, напомним, были оккупированы территории еще трех областей (Житомирской, Сумской и Черниговской).

После этого Генеральный штаб ВСУ разработал блестящий план контрнаступления на Слобожанщине — и на рубеже лета и осени 2022 года за пару недель Силы обороны Украины почти полностью изгнали врага из Харьковской области.

Далее была тяжелая, не столь быстрая, но не менее успешная операция по освобождению Херсона и правобережной части Херсонской области. Этот успех стал не только военной победой, но и большим символическим, пропагандистским успехом Украины, потому что Херсон был единственным областным центром, который россияне сумели захватить во время полномасштабной войны и некоторое время удерживать под своим контролем.

Зима 2022-23 — это время легендарной битвы под Бахмутом, где украинская армия остановила самую боеспособную часть оккупационных войск, ЧВК "Вагнер". Россияне, которые планировали захватить этот город в Донецкой области, а затем пойти дальше, на Краматорск, Славянск, в Днепропетровскую область — не добились из всего запланированного почти ничего. А сейчас постепенно теряют захваченную тогда территорию.

А в начале лета текущего года началось масштабное контрнаступление, которое — это уже можно сказать четко — обернулось для оккупантов очень серьезными потерями, причем не только на фронте, но и в глубоком тылу. К примеру, в Севастополе, основной крымской базе Черноморского флота РФ.

Все это привело к тому, что над российскими тщеславными заявлениями о "второй армии мира" начали откровенно смеяться — говоря о том, что это до войны вооруженные силы РФ были вторыми в мире, а сейчас они уже вторые в Украине. А "второй армией мира" — почти всерьез — все чаще называют именно Вооруженные силы Украины.

Тех защитников и защитниц, которые на своих плечах удержали Украину, остановили своими руками очень серьезного, коварного и вооруженного до зубов врага. Защитников и защитниц, отмечающих в этом году свой праздник 1 октября. И которые — мы все в это верим — вскоре пройдут по центральной улице Киева в послевоенном параде Победы.