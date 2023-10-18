Российский штурм Авдеевки, причины неудач окупантов

Авдеевский коксохим, одна из мощнейших линий обороны ВСУ. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Российские оккупационные войска после долгого затишья активизировались на восточном фронте, в частности начали штурмовать Авдеевку. О причине неудач оккупантов и многолетней украинской обороне — в сегодняшнем материале.

Штурм Авдеевки — чего добились россияне

Одной из самых горячих точек на театре военных действий на сегодняшний день является город Авдеевка в Донецкой области. Здесь российские оккупанты бросили большие силы, попытавшись очень быстро, мощным штурмом взять Авдеевку.

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Но пока речь идет максимум о каких-то небольших тактических успехах, например, в районе террикона. Хотя сами оккупанты признали, что этот стратегически важный объект в районе Авдеевки захватить им не удалось. Как не удалось и выполнить главную задачу — захват города и украинских оборонных укреплений на Авдеевском коксохимическом заводе.

При этом россияне бросили на это направление большие силы. Как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, оккупанты оперируют на авдеевском направлении по меньшей мере тремя батальонами, используют десятки единиц бронетехники, авиацию и т.д. Но особых успехов нет. В чем же причина таких неудач "второй армии мира"?

Крепость Авдеевка

Во-первых, сама по себе Авдеевка это очень сложный для агрессора плацдарм. Россияне после неудачного начала штурма начали сравнивать этот город с другим населенным пунктом Донецкой области, Бахмутом — но Авдеевка станет для оккупантов более проблемным участком фронта.

Причина этого проста. Авдеевка, в отличие от Бахмута, была прифронтовым городом еще с 2014 года. То есть, все эти восемь лет, когда, как утверждала лживая российская пропаганда, Вооруженные силы Украины обстреливали Донецк — ВСУ занимались как раз противоположным. Они строили укрепления.

Особо укрепленным районом считается территория Авдеевского коксохимического завода. Авдеевский коксохим можно сравнить с "Азовсталью", но сравнение будет не в пользу мариупольского гиганта — именно потому, что здесь, в Авдеевке, готовились к наступлению россиян все это время. И эту подготовку признают даже россияне, которые говорят о том, что украинские укрепления здесь в прямом и переносном смысле бетон.

В Бахмуте ситуация была проще для российских оккупантов. Но даже в тех условиях они потратили кучу времени, людей и техники, чтобы добиться хоть какого-то успеха. В Авдеевке для россиян все ухудшается. Поэтому надежды на скорый успех благодаря массированному штурму были, мягко говоря, безосновательными.

Мясная тактика оккупантов

Во-вторых, россияне за полтора года войны, после Угледара и Бахмута, после той же Авдеевки — не сделали никаких серьезных выводов. Или у них уже нет других ресурсов (кроме живой силы, которую еще есть, где мобилизовать) для того, чтобы эти выводы сделать — и изменить свою тактику.

Пока она очень напоминает одновременно и угледарские "мясные штурмы", и жуковскую тактику советской армии времен Второй мировой войны. Мобилизированные, слабо подготовленные российские войска массированно атакуют позиции Сил обороны Украины, понесут серьезные потери, отходят, переформатируются и пополняют новым "мясом". А потом все повторяется снова и снова.

Как уже было сказано, "успешность" подобных попыток российские войска почувствовали на себе еще в прошлом году под Угледаром. Но до сих пор продолжают использовать именно такой подход к организации наступательных действий. С таким же нелестным результатом.

Недовольные россияне – и Путин

Эту тактику уже стали критиковать сами россияне. Этот формат наступления даже получил специальное название — "мурадовщина", в честь генерала Рустама Мурадова, который именно таким образом фактически стер об украинские укрепления войска, подготовленные для штурма Угледара.

Но Авдеевку оккупанты продолжат штурмовать и дальше. Потому что на этом населенном пункте Донецкой области связано много разных причин. Это и военно-логистические моменты — Авдеевка расположена очень близко к Донецку, с ее территории можно держать под огневым контролем не только сам областной центр, но и трассу на Горловку. Кстати, на днях именно на трассе Ясиноватая-Горловка был взорван мост, после чего оккупанты получили серьезные логистически-транспортные проблемы. А возможность точных ударов Сил обороны Украины даже по далеким объектам, не говоря уже о таких близких и удобных, — ВСУ продемонстрировали в ночь с 16 на 17 октября атаками на аэродромы в Бердянске и Луганске.

Влияет на решение российского военного командования и политический фактор. Владимир Путин одно время приказал захватить всю территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР". Этот приказ был отдан еще в прошлом году, но с тех пор оккупанты почти не продвинулись — по крайней мере, идея захвата 100% территории Донецкой области по-прежнему выглядит фантастикой. И одним из самых проблемных мест является именно Авдеевка.

Так что штурмы этого города-крепости продолжатся и дальше. И, скорее всего, с аналогичным угледарскому итогом. Авдеевка, о которой сами оккупанты уже говорят, как о втором Бахмуте, на самом деле имеет все шансы стать для них более серьезной проблемой. Со значительно большими потерями.