Наступ на Сході: чому росіяни взялися за Авдіївку

Російський військовий на українській території. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська почали наступ на східному напрямку для того, аби продемонструвати хоча б якісь успіхи на кінець 2023 року. Авдіївку обрали для одного із головних ударів з метою влаштувати "котел" українським підрозділам.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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За словами Ігоря Романенка, росіяни сформували цілу резервну 25-ту армію і використовують її від Харківщини аж до Вугледара.

"Закінчується цьогорічна кампанія, залишився осінньо-зимовий період. Особливих успіхів у наступів у росіян не було — порівняно із вимогами Володимира Путіна захопити усю Донецьку і Луганську області", — так пояснив логіку окупантів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Тож російським підрозділам оводиться демонструвати хоч якісь успіхи.

Чому саме Авдіївка

"Якщо подивимося на мапу, то побачимо, що на півночі та півдні від Авдіївки у росіян були певні успіхи — Опитне, Водяне, Степне. Таким чином вони намагаються провести оперативне охоплення, влаштувати "котел". Для цього ворог і підтягнув на цей напрямок більше бригади живої сили", — підкреслив Романенко.

Крім того, захопивши Авдіївку, росіяни надалі змогли б вирішити питання Мар’їнки, яку досі не можуть взяти. Саме тому вони і активізувалися на цій ділянці фронту, аби відзначитися хоч якимось успіхами, наголосив генерал-лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

Також ми писали, що російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.