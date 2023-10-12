Тримаємо позиції: Зеленський показав фото мужніх захисників Авдіївки
Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
Українські військові в Авдіївці
Глава держави наголосив, що українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна.
"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", — написав Зеленський.
Нагадаємо, вже третю добу в Авдіївці Донецької області не вщухають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ та населений пункт.
Також ми писали, що найближчим часом російська пропаганда посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов’язаних із ситуацією в районі Авдіївки. Не виключено, що вони використовуватимуть такі самі наративи, що поширювалися під час боїв за Бахмут.
Додамо, російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.