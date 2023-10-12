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Тримаємо позиції: Зеленський показав фото мужніх захисників Авдіївки

12 жовтня 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тримаємо позиції: Зеленський показав фото мужніх захисників Авдіївки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Українські військові в Авдіївці

Глава держави наголосив, що українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна.

Авдіївка Донецької області
Авдіївка Донецької області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", — написав Зеленський.

Авдіївка Донецької області
Авдіївка Донецької області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські військові в Авдіївці
Українські військові в Авдіївці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Український військовий в Авдіївці
Український військовий в Авдіївці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже третю добу в Авдіївці Донецької області не вщухають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ та населений пункт.

Також ми писали, що найближчим часом російська пропаганда посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов’язаних із ситуацією в районі Авдіївки. Не виключено, що вони використовуватимуть такі самі наративи, що поширювалися під час боїв за Бахмут.

Додамо, російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.

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