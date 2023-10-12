Масований наступ ворога біля Авдіївки: яка ситуація зараз

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Вже третю добу в Авдіївці Донецької області не вщухають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ та населений пункт.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Ми — Україна".

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"Дуже напружена ситуація третю добу. Навколо міста не вщухають бої, не вщухають обстріли як по позиціях, так і по самому місту. Ця ніч минула більш-менш спокійно саме по місту, було декілька невеличких обстрілів. О 2:55 відбувся авіаудар черговий. Сьогодні — перший, за минулі дві доби 30-35, трохи збились з підрахунків. Вдарили по "урядовому кварталу" місцевому, поки інформація не надходила щодо постраждалих чи загиблих цивільних", — розповів Барабаш.

Авдіївка на карті бойових дій. Фото: DeepStateMap

Він наголосив, що ворог почав масовано наступати 10 жовтня. Окупанти залучили велику кількість броньованої техніки (до сотні машин та близько 2000 особового складу).

"Це, мабуть, найбільший наступ за всю війну саме на Авдіївку. Все витримали, всі позиції втримали, атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати. Навала дійсно дуже потужна", — каже керівник МВА.

Барабаш додав, що за вчора російські загарбники не використовували техніку. Більшість штурмових дій було з використанням суто піхоти.

Аналіз ISW щодо боїв в Авдіївці

Аналітики ISW наголосили, що локальні наступальні операції російських військ поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність РФ засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій в Україні. Окупанти розпочали локальні атаки після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою рано вранці 10 жовтня, а геолокаційні відеозаписи від 10 та 11 жовтня підтверджують, що противник просунувся на південний захід від міста в районі Сєверного та на північний захід в районі Степового та Красногорівки.

Російські джерела зазначили успіхи Росії в цій сфері та окреслили кілька адаптацій, які свідчать про те, що ворожі війська застосовують уроки, отримані під час операцій на півдні України та на інших ділянках фронту.

"Командир російського артилерійського батальйону, який, як повідомляється, воює в цьому районі, заявив, що російські війська приділяють значну увагу контрбатарейній боротьбі. Інше джерело, яке також стверджує, що воює в цьому районі, повідомило, що російські війська використовують системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою і демонструють "чітку взаємодію" між командними штабами, штурмовими групами, повітряною розвідкою та артилерійськими підрозділами", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що припущення про те, що російські війська ефективно застосовують засоби РЕБ, контрбатарейну боротьбу, артилерійську підготовку, повітряну розвідку та між- і внутрішньопідрозділову комунікацію, заслуговує на увагу, оскільки джерела РФ раніше наголошували на цих тактичних адаптаціях як на сильних сторонах оборони окупантів на півдні України.

Нагадаємо, найближчим часом російська пропаганда посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов’язаних із ситуацією в районі Авдіївки. Не виключено, що вони використовуватимуть такі самі наративи, що поширювалися під час боїв за Бахмут.

Також ми писали, що російські окупанти 10 жовтня, з артилерії й танків обстріляли Авдіївку, що на Донеччині.

Додамо, російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.