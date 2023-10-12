Массированное наступление врага возле Авдеевки: какая ситуация сейчас

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Уже третьи сутки в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Мы — Украина".

Читайте также:

Что происходит возле Авдеевки

"Очень напряженная ситуация третьи сутки. Вокруг города не утихают бои, не утихают обстрелы как по позициям, так и по самому городу. Эта ночь прошла более или менее спокойно именно по городу, было несколько небольших обстрелов. В 2:55 состоялся очередной авиаудар. Сегодня — первый, за прошедшие двое суток 30-35, немного сбились с подсчетов. Ударили по "правительственному кварталу" местному, пока информация не поступала о пострадавших или погибших гражданских", — рассказал Барабаш.

Авдеевка на карте боевых действий. Фото: DeepStateMap

Он подчеркнул, что враг начал массированно наступать 10 октября. Оккупанты привлекли большое количество бронированной техники (до сотни машин и около 2000 личного состава).

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Нашествие действительно очень мощное", — говорит руководитель МВА.

Барабаш добавил, что вчера российские захватчики не использовали технику. Большинство штурмовых действий было с использованием только пехоты.

Анализ ISW по поводу боев в Авдеевке

Аналитики ISW подчеркнули, что локальные наступательные операции российских войск вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность РФ усваивать и применять тактические уроки боевых действий в Украине. Оккупанты начали локальные атаки после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя рано утром 10 октября, а геолокационные видеозаписи от 10 и 11 октября подтверждают, что противник продвинулся на юго-запад от города в районе Северного и на северо-запад в районе Степного и Красногоровки.

Российские источники отметили успехи России в этой сфере и очертили несколько адаптаций, свидетельствующих о том, что вражеские войска используют уроки, полученные во время операций на юге Украины и на других участках фронта.

"Командир российского артиллерийского батальона, который, как сообщается, воюет в этом районе, заявил, что российские войска уделяют значительное внимание контрбатарейной борьбе. Другой источник, который также утверждает, что воюет в этом районе, сообщил, что российские войска используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют "четкое взаимодействие" между командными штабами, штурмовыми группами, воздушной разведкой и артиллерийскими подразделениями", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что предположение о том, что российские войска эффективно применяют средства РЭБ, контрбатарейную борьбу, артиллерийскую подготовку, воздушную разведку и меж- и внутриподразделительную коммуникацию, заслуживает внимания, поскольку источники РФ ранее отмечали эти тактические адаптации как сильные стороны обороны на юге Украины.

Напомним, в ближайшее время российская пропаганда усугубит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Не исключено, что они будут использовать такие же нарративы, которые распространялись во время боев за Бахмут.

Также мы писали, что российские оккупанты 10 октября из артиллерии и танков обстреляли Авдеевку Донецкой области.

Добавим, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.