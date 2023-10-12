Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Массированное наступление врага возле Авдеевки: какая ситуация сейчас arrow

Массированное наступление врага возле Авдеевки: какая ситуация сейчас

12 октября 2023 10:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Массированное наступление врага возле Авдеевки: какая ситуация сейчас
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уже третьи сутки в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Мы — Украина".

Читайте также:

Что происходит возле Авдеевки

"Очень напряженная ситуация третьи сутки. Вокруг города не утихают бои, не утихают обстрелы как по позициям, так и по самому городу. Эта ночь прошла более или менее спокойно именно по городу, было несколько небольших обстрелов. В 2:55 состоялся очередной авиаудар. Сегодня — первый, за прошедшие двое суток 30-35, немного сбились с подсчетов. Ударили по "правительственному кварталу" местному, пока информация не поступала о пострадавших или погибших гражданских", — рассказал Барабаш.

null
Авдеевка на карте боевых действий. Фото: DeepStateMap

Он подчеркнул, что враг начал массированно наступать 10 октября. Оккупанты привлекли большое количество бронированной техники (до сотни машин и около 2000 личного состава).

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Нашествие действительно очень мощное", — говорит руководитель МВА.

Барабаш добавил, что вчера российские захватчики не использовали технику. Большинство штурмовых действий было с использованием только пехоты.

Анализ ISW по поводу боев в Авдеевке

Аналитики ISW подчеркнули, что локальные наступательные операции российских войск вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность РФ усваивать и применять тактические уроки боевых действий в Украине. Оккупанты начали локальные атаки после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя рано утром 10 октября, а геолокационные видеозаписи от 10 и 11 октября подтверждают, что противник продвинулся на юго-запад от города в районе Северного и на северо-запад в районе Степного и Красногоровки.

Российские источники отметили успехи России в этой сфере и очертили несколько адаптаций, свидетельствующих о том, что вражеские войска используют уроки, полученные во время операций на юге Украины и на других участках фронта.

"Командир российского артиллерийского батальона, который, как сообщается, воюет в этом районе, заявил, что российские войска уделяют значительное внимание контрбатарейной борьбе. Другой источник, который также утверждает, что воюет в этом районе, сообщил, что российские войска используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют "четкое взаимодействие" между командными штабами, штурмовыми группами, воздушной разведкой и артиллерийскими подразделениями", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что предположение о том, что российские войска эффективно применяют средства РЭБ, контрбатарейную борьбу, артиллерийскую подготовку, воздушную разведку и меж- и внутриподразделительную коммуникацию, заслуживает внимания, поскольку источники РФ ранее отмечали эти тактические адаптации как сильные стороны обороны на юге Украины.

Напомним, в ближайшее время российская пропаганда усугубит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Не исключено, что они будут использовать такие же нарративы, которые распространялись во время боев за Бахмут.

Также мы писали, что российские оккупанты 10 октября из артиллерии и танков обстреляли Авдеевку Донецкой области.

Добавим, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз