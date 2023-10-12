Пропагандисти РФ готують порцію фейків щодо Авдіївки: подробиці
Найближчим часом російська пропаганда посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов’язаних із ситуацією в районі Авдіївки. Не виключено, що вони використовуватимуть такі самі наративи, що поширювалися під час боїв за Бахмут.
Про це повідомляє Інформаційний спротив.
Російська пропаганда щодо ситуації поблизу Авдіївки
Інформаційний спротив повідомляє, що перед російською пропагандою поставлене завдання поширювати такі фейки:
- В районі Авдіївки СОУ несуть втрати, внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі, а західною технікою, яку передають країни партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх убили… Тобто — гіпертрофований акцент на втратах .
- Авдіївка "оточена" підрозділами окупантів. Згідно з цим наративом щодня з’являтимуться повідомлення про повне оточення Авдіївки і все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел".
- СОУ поспіхом і хаотично залишають Авдіївку. Буде поширюватися інформація про те, що СОУ "біжать" із міста часом навіть усупереч наказам командування.
- Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Авдіївку перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості.
Всі ці фейки і маніпуляції реалізовуватимуться за допомогою інформаційних майданчиків, особливо в коментарях та інтерв’ю.
Нагадаємо, начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що серед бійців російського загону "Шторм-Z" почастішали випадки дезертирства. За його словами, ці угруповання використовуються як гарматне м'ясо. Він згадав відео, на якому російський командир побив своїх бійців, і припустив, що це були представники "Шторм-Z".