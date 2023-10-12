Пропагандисти РФ готують порцію фейків щодо Авдіївки: подробиці

Карта бойових дій поблизу Авдіївки. Фото: deepstatemap

Найближчим часом російська пропаганда посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов’язаних із ситуацією в районі Авдіївки. Не виключено, що вони використовуватимуть такі самі наративи, що поширювалися під час боїв за Бахмут.

Про це повідомляє Інформаційний спротив.

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Інформаційний спротив повідомляє, що перед російською пропагандою поставлене завдання поширювати такі фейки:

В районі Авдіївки СОУ несуть втрати, внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі, а західною технікою, яку передають країни партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх убили… Тобто — гіпертрофований акцент на втратах .

Авдіївка "оточена" підрозділами окупантів. Згідно з цим наративом щодня з’являтимуться повідомлення про повне оточення Авдіївки і все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел".

СОУ поспіхом і хаотично залишають Авдіївку. Буде поширюватися інформація про те, що СОУ "біжать" із міста часом навіть усупереч наказам командування.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Авдіївку перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості.

Всі ці фейки і маніпуляції реалізовуватимуться за допомогою інформаційних майданчиків, особливо в коментарях та інтерв’ю.

Нагадаємо, начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що серед бійців російського загону "Шторм-Z" почастішали випадки дезертирства. За його словами, ці угруповання використовуються як гарматне м'ясо. Він згадав відео, на якому російський командир побив своїх бійців, і припустив, що це були представники "Шторм-Z".