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Пропагандисты РФ готовят порцию фейков по Авдеевке: подробности

12 октября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пропагандисты РФ готовят порцию фейков по Авдеевке: подробности
Карта боевых действий вблизи Авдеевки. Фото: deepstatemap
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ближайшее время российская пропаганда усугубит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Не исключено, что они будут использовать такие же нарративы, которые распространялись во время боев за Бахмут

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

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Информационное сопротивление сообщает, что перед российской пропагандой стоит задача распространять следующие фейки:

  • В районе Авдеевки СОУ несут потери, в результате чего воевать приходится даже раненым, в подразделениях одни старые, а западной техникой, которую передают страны партнеры, никто пользоваться не сможет, потому что всех убили… То есть гипертрофированный акцент на потерях.
  • Авдеевка "окружена" подразделениями оккупантов. Согласно этому нарративу, ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Авдеевки и все чаще будут употреблять маргинальный термин "котел".
  • СОУ наспех и хаотично покидают Авдеевку. Будет распространяться информация о том, что СОУ "бегут" из города иногда даже вопреки приказам командования.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный через Авдеевку находятся в жесткой конфронтации и взаимной враждебности.

Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться с помощью информационных площадок, особенно в комментариях и интервью.

Напомним, начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что среди бойцов российского отряда "Шторм-Z" участились случаи дезертирства. По его словам, эти группировки используются как пушечное мясо. Он вспомнил видео, на котором российский командир избил своих бойцов, и предположил, что это были представители Шторм-Z.

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