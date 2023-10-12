Пропагандисты РФ готовят порцию фейков по Авдеевке: подробности

Карта боевых действий вблизи Авдеевки. Фото: deepstatemap

В ближайшее время российская пропаганда усугубит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Не исключено, что они будут использовать такие же нарративы, которые распространялись во время боев за Бахмут.

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

Читайте также:

Российская пропаганда по ситуации вблизи Авдеевки

Информационное сопротивление сообщает, что перед российской пропагандой стоит задача распространять следующие фейки:

В районе Авдеевки СОУ несут потери, в результате чего воевать приходится даже раненым, в подразделениях одни старые, а западной техникой, которую передают страны партнеры, никто пользоваться не сможет, потому что всех убили… То есть гипертрофированный акцент на потерях.

Авдеевка "окружена" подразделениями оккупантов. Согласно этому нарративу, ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Авдеевки и все чаще будут употреблять маргинальный термин "котел".

СОУ наспех и хаотично покидают Авдеевку. Будет распространяться информация о том, что СОУ "бегут" из города иногда даже вопреки приказам командования.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный через Авдеевку находятся в жесткой конфронтации и взаимной враждебности.

Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться с помощью информационных площадок, особенно в комментариях и интервью.

Напомним, начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что среди бойцов российского отряда "Шторм-Z" участились случаи дезертирства. По его словам, эти группировки используются как пушечное мясо. Он вспомнил видео, на котором российский командир избил своих бойцов, и предположил, что это были представители Шторм-Z.