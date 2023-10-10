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Тікають з поля бою: серед окупантів із "Шторм-Z" побільшало дезертирів

10 жовтня 2023 02:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тікають з поля бою: серед окупантів із "Шторм-Z" побільшало дезертирів
Російський окупант біля авто з символікою російської агресії. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що серед бійців російського загону "Шторм-Z" почастішали випадки дезертирства. За його словами, ці угруповання використовуються як гарматне м'ясо.

Про це Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону.

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В окупантів немає мотивації воювати

"Зазвичай окупанти відправляються у відпустку, коли кому це вдається зробити, і вже дуже часто не повертаються. Тобто ми фіксуємо ці випадки", — зазначив Євлаш.

Він згадав відео, на якому російський командир побив своїх бійців, і припустив, що це були представники "Шторм-Z".

"Імовірно це також були ці штрафники "Шторм-Z". Зараз встановлюється, які саме підрозділи то були. У противника досить низький рівень мотивації оскільки зараз ще і погода погіршиться", — додав речник.

Що відомо про підрозділ "Шторм-Z"

Речник зазначив, що підрозділ "Шторм-Z" ніби як штрафний батальйон, куди беруть ув'язнених та військовослужбовців за порушення. Таким чином окупанти намагаються  "кров'ю скупити свою вину перед російським народом та командуванням".

"Вони виконують злочинні різні задачі, переважно їх посилають як розвідку на міни, перевірити наші інженерні укріплення, також інколи з метою виявити наші вогневі позиції", — пояснив Євлаш.

Він додав, що до підрозділу "Шторм-Z" входять погано підготовлені люди, серед них немає фахівців та досвідчених бійців. Фактично, вони є гарматним м'ясом.

Нагадаємо, що після так званих "виборів" РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники почали скаржитися на те, що "новая родіна" не платить кошти. Гауляйтери ніяк не можуть поділити між собою "владу".

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