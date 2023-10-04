"Далі буде тільки гірше": у Мелітополі окупанти скаржаться на відсутність коштів

Люди в окупованому Мелітополі. Фото: Reuters

Після так званих "виборів" РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники почали скаржитися на те, що "новая родіна" не платить кошти. Гауляйтери ніяк не можуть поділити між собою "владу".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Скарги окупантів

"Після псевдовиборів ерефія "затянула пояса" окупованим територіям. На ТОТ Запорізької області окупанти почали скиглити, що "новая родіна" не платить гроші. Після псевдовиборів гауляйтери не можуть поділити "владу", а як розмінну монету використовують гуманітарний геноцид, який чинять до людей та дітей", — наголосив він.

Затримка виплат

За його словами, бюджетним працівникам затримують зарплати. А у вересні так і не виплатили соціальну допомогу.

"Тепер гауляйтер Рогов заявив, що рашисти дохазяйнувалися так, що у дитячих садках немає їжі для дітей. Звісно не варто думати, що Рогова хвилюють діти. Просто гауляйтери ділять владу", — зазначив Федоров.

Міський голова Мелітополя додав, що попри "красиве життя" та "турботу про дітей" на світлинах, росіяни не можуть справитися навіть із постачанням продуктів та виплатами.

"Ситуація очікувана. Далі буде тільки гірше, адже, де Росія — там занепад і злидні", — підсумував він.

Скриншот допису

Нагадаємо, російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі, окупанти розповідали дітям про екстремізм.