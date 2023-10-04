"Дальше будет только хуже": в Мелитополе оккупанты жалуются на отсутствие средств

Люди в оккупированном Мелитополе. Фото: Reuters

После так называемых "выборов" РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали жаловаться на то, что "новая родина" не платит средства. Гауляйтеры никак не могут поделить между собой "власть".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Жалобы оккупантов

"После псевдовыборов эрефия "затянула пояса" оккупированным территориям. На ВОТ Запорожской области оккупанты начали ныть, что "новая родина" не платит деньги. После псевдовыборов гауляйтеры не могут поделить "власть", а как разменную монету используют гуманитарный геноцид, который оказывают к людям и детям", — подчеркнул он.

Задержка выплат

По его словам, бюджетным работникам задерживаются зарплаты. А в сентябре так и не выплатили социальную помощь.

"Теперь гауляйтер Рогов заявил, что рашисты дохозяйничались так, что в детских садах нет еды для детей. Конечно, не стоит думать, что Рогова волнуют дети. Просто гауляйтеры делят власть", — отметил Федоров.

Городской голова Мелитополя добавил, что, несмотря на "красивую жизнь" и "заботу о детях" на фотографиях, россияне не могут справиться даже с поставкой продуктов и выплатами.

"Ситуация ожидаемая. Продолжение следует только хуже, ведь, где Россия — там упадок и нищета", — подытожил он.

Скриншот сообщения

Напомним, российские захватчики продолжают рассказывать о своей пропаганде детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе, оккупанты рассказывали детям об экстремизме.