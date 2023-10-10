Убегают с поля боя: среди оккупантов из "Шторм-Z" стало больше дезертиров

Российский оккупант возле автомобиля с символикой российской агрессии. Фото: google.com

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что среди бойцов российского отряда "Шторм-Z" участились случаи дезертирства. По его словам, эти группировки используются как пушечное мясо.

Об этом Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона.

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У оккупантов нет мотивации воевать

"Обычно оккупанты отправляются в отпуск, когда кому это удается сделать, и уж очень часто не возвращаются. То есть мы фиксируем эти случаи", — отметил Евлаш.

Он вспомнил видео, на котором российский командир избил своих бойцов, и предположил, что это были представители "Шторм-Z".

"Вероятно, это также были эти штрафники "Шторм-Z". Сейчас устанавливается, какие именно подразделения это были. У противника достаточно низкий уровень мотивации, поскольку сейчас еще и погода ухудшится", — добавил спикер.

Что известно о подразделении "Шторм-Z"

Спикер отметил, что подразделение "Шторм-Z" как штрафной батальон, куда берут заключенных и военнослужащих за нарушения. Таким образом, оккупанты пытаются "кровью скупить свою вину перед российским народом и командованием".

"Они выполняют преступные разные задачи, преимущественно их посылают как разведку на мины, проверить наши инженерные укрепления, также иногда с целью выявить наши огневые позиции", — пояснил Евлаш.

Он добавил, что в подразделение "Шторм-Z" входят плохо подготовленные люди, среди них нет специалистов и опытных бойцов. Фактически они являются пушечным мясом.

Напомним, что после так называемых "выборов" РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали жаловаться на то, что "новая родина" не платит средства. Гауляйтеры никак не могут поделить между собой "власть".