Окупанти продовжують жорстоко обстрілювати Авдіївку та всю Донеччину: є постраждалі
Російські окупанти сьогодні, 10 жовтня, з артилерії й танків обстріляла Авдіївку, що на Донеччині. Наразі даних щодо поранених у місті немає.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Терор цивільного населення
Зазначається, що протягом доби російська армія завдала 10 ударів по цивільних жителях Донецької області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Як відомо, від обстрілів постраждало шість населених пунктів, там було пошкоджено шість житлових будинків та заправну колонку.
Які населені пункти зазнали атак
"Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з "Градів" й артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок. У селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину. Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села", — додали у повідомленні.
Своєю чергою через обстріл Диліївки пошкоджено три приватні будинки. Також постраждала одна оселя в Торецьку та Дачному відповідно.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку.