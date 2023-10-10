Окупанти продовжують жорстоко обстрілювати Авдіївку та всю Донеччину: є постраждалі

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Російські окупанти сьогодні, 10 жовтня, з артилерії й танків обстріляла Авдіївку, що на Донеччині. Наразі даних щодо поранених у місті немає.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Терор цивільного населення

Зазначається, що протягом доби російська армія завдала 10 ударів по цивільних жителях Донецької області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Як відомо, від обстрілів постраждало шість населених пунктів, там було пошкоджено шість житлових будинків та заправну колонку.

Які населені пункти зазнали атак

"Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з "Градів" й артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок. У селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину. Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села", — додали у повідомленні.

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Своєю чергою через обстріл Диліївки пошкоджено три приватні будинки. Також постраждала одна оселя в Торецьку та Дачному відповідно.

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку.