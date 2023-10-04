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Випалена земля: в МВС показали моторошні кадри звільненої Кліщіївки

4 жовтня 2023 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Випалена земля: в МВС показали моторошні кадри звільненої Кліщіївки
Звільнена Кліщіївка. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку. 

У МВС показали, який вигляд має звільнена Кліщіївка. 

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Кадри зі звільненої Кліщіївки

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Звільнена Кліщіївка. Фото: кадр з відео

"Кліщіївка…Так виглядає "руській мір". Випалена земля, зруйновані будинки. росія приносить лише руйнацію, біль та ненависть", — підписали відео в МВС. 

Коли звільнили Кліщіївку

Нагадаємо, 17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагалися повернути втрачене. 

Очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що звільнення цього населеного пункту стало плацдармом для майбутнього наступу українських військ. 

А в ISW наголосили, що звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітні бригади — ПДВ. 

Пізніше військові розповіли про складну наступальну операцію в районі Кліщіївки. 

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