Випалена земля: в МВС показали моторошні кадри звільненої Кліщіївки

Звільнена Кліщіївка. Фото: скриншот

Нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку.

У МВС показали, який вигляд має звільнена Кліщіївка.

Читайте також:

Кадри зі звільненої Кліщіївки

Звільнена Кліщіївка. Фото: кадр з відео

"Кліщіївка…Так виглядає "руській мір". Випалена земля, зруйновані будинки. росія приносить лише руйнацію, біль та ненависть", — підписали відео в МВС.

Коли звільнили Кліщіївку

Нагадаємо, 17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагалися повернути втрачене.

Очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що звільнення цього населеного пункту стало плацдармом для майбутнього наступу українських військ.

А в ISW наголосили, що звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітні бригади — ПДВ.

Пізніше військові розповіли про складну наступальну операцію в районі Кліщіївки.