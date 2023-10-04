Випалена земля: в МВС показали моторошні кадри звільненої Кліщіївки
Нещодавно Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, у населеному пункті "руській мір" не залишив за собою жодного вцілілого будинку.
У МВС показали, який вигляд має звільнена Кліщіївка.
Кадри зі звільненої Кліщіївки
"Кліщіївка…Так виглядає "руській мір". Випалена земля, зруйновані будинки. росія приносить лише руйнацію, біль та ненависть", — підписали відео в МВС.
Коли звільнили Кліщіївку
Нагадаємо, 17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагалися повернути втрачене.
Очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що звільнення цього населеного пункту стало плацдармом для майбутнього наступу українських військ.
А в ISW наголосили, що звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітні бригади — ПДВ.
Пізніше військові розповіли про складну наступальну операцію в районі Кліщіївки.