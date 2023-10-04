Выжженная земля: в МВД показали жуткие кадры освобожденной Клещиевки

Освобожденная Клещиевка. Фото: скриншот

Недавно Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако в населенном пункте "русский мир" не оставил за собой ни одного уцелевшего дома.

В МВД показали, как выглядит освобожденная Клещиевка.

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Освобожденная Клещиевка. Фото: кадр с видео

"Клещиевка…Так выглядит "русский мир". Выжженная земля, разрушенные дома. Россия приносит только разрушение, боль и ненависть", — подписали видео в МВД.

Когда уволили Клищиевку

Напомним, 17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако русские враги пытались вернуть утраченное.

Глава прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что увольнение этого населенного пункта стало плацдармом для будущего наступления украинских войск.

А в ISW подчеркнули, что освобождение Украиной Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло не только ухудшить российскую оборону в этом районе, но и сделать сразу три бригады оккупантов неэффективными. Среди них две элитные бригады — НДС.

Позже военные рассказали о сложной наступательной операции в районе Клещиевки.