Оккупанты продолжают жестоко обстреливать Авдеевку и всю Донецкую область: есть пострадавшие
Российские оккупанты сегодня, 10 октября, из артиллерии и танков обстреляли Авдеевку Донецкой области. Пока данных о раненых в городе нет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Террор гражданского населения
Отмечается, что за сутки российская армия нанесла 10 ударов по гражданским жителям Донецкой области. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Как известно, от обстрелов пострадали шесть населенных пунктов, там были повреждены шесть жилых домов и заправочная колонка.
Какие населенные пункты подверглись атакам
"Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из "Градов" и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом. В селе Константиновка Марьинской громады российские снаряды убили человека. Двое жителей Елизаветовки получили травмы", — добавили в сообщении.
В свою очередь из-за обстрела Дилиевки повреждены три частных дома. Также пострадал один дом в Торецке и Дачном соответственно.
Напомним, недавно Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако в населенном пункте "русский мир" не оставил за собой ни одного уцелевшего дома.