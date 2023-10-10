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Оккупанты продолжают жестоко обстреливать Авдеевку и всю Донецкую область: есть пострадавшие

10 октября 2023 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты продолжают жестоко обстреливать Авдеевку и всю Донецкую область: есть пострадавшие
Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты сегодня, 10 октября, из артиллерии и танков обстреляли Авдеевку Донецкой области. Пока данных о раненых в городе нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что за сутки российская армия нанесла 10 ударов по гражданским жителям Донецкой области. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения.

обстрел Авдеевки
Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: Национальная полиция

Как известно, от обстрелов пострадали шесть населенных пунктов, там были повреждены шесть жилых домов и заправочная колонка.

Какие населенные пункты подверглись атакам

"Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из "Градов" и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом. В селе Константиновка Марьинской громады российские снаряды убили человека. Двое жителей Елизаветовки получили травмы", — добавили в сообщении.

обстрел Авдеевки
Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: Национальная полиция

В свою очередь из-за обстрела Дилиевки повреждены три частных дома. Также пострадал один дом в Торецке и Дачном соответственно.

обстрел Авдеевки
Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: Национальная полиция

Напомним, недавно Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако в населенном пункте "русский мир" не оставил за собой ни одного уцелевшего дома.

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