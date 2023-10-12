Держим позиции: Зеленский показал фото мужественных защитников Авдеевки
Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они держат позиции.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Украинские военные в Авдеевке
Глава государства подчеркнул, что украинская смелость и единство определяют, как завершится война.
"Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить", — написал Зеленский.
Напомним, уже третьи сутки в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.
Также мы писали, что в ближайшее время российская пропаганда усугубит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Не исключено, что они будут использовать такие же нарративы, которые распространялись во время боев за Бахмут.
Добавим, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.