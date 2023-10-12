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Держим позиции: Зеленский показал фото мужественных защитников Авдеевки

12 октября 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Держим позиции: Зеленский показал фото мужественных защитников Авдеевки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они держат позиции.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Украинские военные в Авдеевке

Глава государства подчеркнул, что украинская смелость и единство определяют, как завершится война.

Авдеевка Донецкой области
Авдеевка Донецкой области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить", — написал Зеленский.

Авдеевка Донецкой области
Авдеевка Донецкой области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные в Авдеевке
Украинские военные в Авдеевке. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинский военный в Авдеевке
Украинский военный в Авдеевке. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, уже третьи сутки в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.

Также мы писали, что в ближайшее время российская пропаганда усугубит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Авдеевки. Не исключено, что они будут использовать такие же нарративы, которые распространялись во время боев за Бахмут.

Добавим, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.

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