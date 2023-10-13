Наступление на Востоке: почему россияне взялись за Авдеевку
Российские оккупационные войска начали наступление на восточном направлении для того, чтобы продемонстрировать хоть какие успехи на конец 2023 года. Авдеевку выбрали для одного из главных ударов с целью устроить котел украинским подразделениям.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Российское наступление на восточном фронте
По словам Игоря Романенко, россияне сформировали целую резервную 25-ю армию и используют ее от Харьковщины до Угледара.
"Заканчивается кампания этого года, остался осенне-зимний период. Особых успехов у наступлений у россиян не было — по сравнению с требованиями Владимира Путина захватить всю Донецкую и Луганскую области", — так объяснил логику оккупантов бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Поэтому российским подразделениям приходится демонстрировать какие-либо успехи.
Почему именно Авдеевка
"Если посмотрим на карту, то увидим, что на севере и юге от Авдеевки у россиян были определенные успехи — Опытное, Водяное, Степное. Таким образом они пытаются провести оперативный охват, устроить "котел". Для этого враг и подтянул на это направление больше бригады живой силы", — подчеркнул Романенко.
Кроме того, захватив Авдеевку, россияне в дальнейшем смогли бы решить вопрос Марьинки, которую до сих пор не могут взять. Именно поэтому они и активизировались на этом участке фронта, чтобы отличиться какими-либо успехами, отметил генерал-лейтенант ВСУ.
Напомним, Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.
Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом, враг пытается отвести украинских военных от Роботиного.
Читайте Новини.LIVE!