Наступление на Востоке: почему россияне взялись за Авдеевку

Российский военный на украинской территории. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска начали наступление на восточном направлении для того, чтобы продемонстрировать хоть какие успехи на конец 2023 года. Авдеевку выбрали для одного из главных ударов с целью устроить котел украинским подразделениям.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По словам Игоря Романенко, россияне сформировали целую резервную 25-ю армию и используют ее от Харьковщины до Угледара.

"Заканчивается кампания этого года, остался осенне-зимний период. Особых успехов у наступлений у россиян не было — по сравнению с требованиями Владимира Путина захватить всю Донецкую и Луганскую области", — так объяснил логику оккупантов бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Поэтому российским подразделениям приходится демонстрировать какие-либо успехи.

Почему именно Авдеевка

"Если посмотрим на карту, то увидим, что на севере и юге от Авдеевки у россиян были определенные успехи — Опытное, Водяное, Степное. Таким образом они пытаются провести оперативный охват, устроить "котел". Для этого враг и подтянул на это направление больше бригады живой силы", — подчеркнул Романенко.

Кроме того, захватив Авдеевку, россияне в дальнейшем смогли бы решить вопрос Марьинки, которую до сих пор не могут взять. Именно поэтому они и активизировались на этом участке фронта, чтобы отличиться какими-либо успехами, отметил генерал-лейтенант ВСУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.

Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом, враг пытается отвести украинских военных от Роботиного.