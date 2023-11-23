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Есть важные результаты — Зеленский заслушал доклад руководителя СБУ

23 ноября 2023 18:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Есть важные результаты — Зеленский заслушал доклад руководителя СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения.

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По словам Президента Украины, доклад касался противодействия враждебным группам.

"Есть новые результаты в противодействии враждебным операциям и коллаборантам. Важные результаты", — сказал Зеленский.

Он также сообщил о двух новых пакетах санкций

"Это синхронизация с партнерами — в отношении тех лиц, которые прямо работают на российскую агрессию или ей помогают. А также это санкции против субъектов государства-террориста, имеющих отношение к критической инфраструктуре. Каждая фамилия, каждое название компании — это конкретная вина в том, что российский террор продолжается", — отметил Президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 23 ноября об экономических санкциях против 300 российских компаний. Подавляющее число подсанкционных компаний формирует российский энергетический комплекс.

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