Есть важные результаты — Зеленский заслушал доклад руководителя СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения.

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По словам Президента Украины, доклад касался противодействия враждебным группам.

"Есть новые результаты в противодействии враждебным операциям и коллаборантам. Важные результаты", — сказал Зеленский.

Он также сообщил о двух новых пакетах санкций

"Это синхронизация с партнерами — в отношении тех лиц, которые прямо работают на российскую агрессию или ей помогают. А также это санкции против субъектов государства-террориста, имеющих отношение к критической инфраструктуре. Каждая фамилия, каждое название компании — это конкретная вина в том, что российский террор продолжается", — отметил Президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 23 ноября об экономических санкциях против 300 российских компаний. Подавляющее число подсанкционных компаний формирует российский энергетический комплекс.