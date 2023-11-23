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Є важливі результати — Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ

23 листопада 2023 18:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Є важливі результати — Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ
Президент України Володимир Зеленський. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Каже, що є важливі результати.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

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За словами Президента України, доповідь стосувалась протидії ворожим групам.

"Є нові результати в протидії ворожим операціям та колаборантам. Важливі результати", — сказав Зеленський.

Він також повідомив про два нові пакети санкцій.

"Це синхронізація з партнерами — щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти субʼєктів держави-терориста, що мають стосунок до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії — це конкретна провина в тому, що російський терор продовжується", — зазначив Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїми указами надав чинності рішенню РНБО від 23 листопада про економічні санкції проти 300 російських компаній. Переважна кількість підсанкційних компаній формує російський енергетичний комплекс. 

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